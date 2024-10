Lipsia-Juventus, è stata anticipata: manca solo l’annuncio ufficiale

Lipsia-Juventus è stata anticipata: dalle parole di ieri di Thiago Motta si capisce quale sarà la formazione ufficiale di questa sera

Una giornata importante per la Juventus. Una di quelle che possono dare ulteriori indicazioni a Thiago Motta. Il secondo impegno ufficiale in Champions League contro il Lipsia è da prendere sicuramente con le molle. I tedeschi sono una formazione abituata a giocare a certi livelli.

Ma il tecnico non ha paura. Anzi. Nonostante abbia parlato ieri, in conferenza stampa, del rispetto che serve contro una formazione del genere, ha anche ribadito un concetto importante: la sua squadra vuole tenere in mano il pallino del gioco, vuole costruire, vuole vincere giocando bene. A Motta, inoltre, è stato chiesto se avesse dei dubbi di formazione: “No, nessuno” ha ribadito sorridendo. Non anticipando, però, le sue scelte.

Lipsia-Juventus, la probabili formazione

Ma dalla forza con la quale ha risposto a specifica domanda, si può anche immaginare quella che sarà la Juventus che scenderà in campo questa sera (ore 21, diretta su Prime Video) contro il Lipsia. Il sistema tattico sarà sempre quello, il 4-2-3-1.

Quindi in porta tornerà Di Gregorio, e davanti a lui ci saranno Kalulu, Gatti, Bremer e Cambiaso, che ieri era in compagnia del mister in conferenza. I due in mezzo al campo saranno Locatelli e McKennie – anche se Thuram insidia il texano – mentre dietro a Vlahovic, che sarà la punta centrale, agiranno Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz. Insomma, la migliore Juve possibile forse. E c’è ancora la bocciatura per Douglas Luiz che, però, avrà sicuramente spazio a gara in corso. Ma dall’inizio per lui è troppo presto. O Motta ha altre idee.