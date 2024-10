Lipsia-Juventus, non solo Bremer: altro titolarissimo KO

Incredibile ma vero, anche un altro titolare dei bianconeri lascia il campo nei primi minuti della sfida di Champions.

La Juventus continua a fare i conti con la sfortuna e gli infortuni nei primi minuti di Champions League nella sfida, non certo fortunata, contro il Lipsia. Durante i primi minuti, la squadra bianconera ha subito un doppio colpo che ha lasciato i tifosi in ansia. Prima il difensore Bremer, costretto ad abbandonare il campo per un problema al ginocchio, poi, poco dopo, un altro protagonista della gara ha dovuto lasciare il rettangolo verde: Nico González.

L’argentino, che stava dimostrando un’ottima forma nelle ultime partite, è stato sostituito per un problema fisico, lasciando il campo. Al suo posto è entrato Conceição, cercando di mantenere l’equilibrio in una partita che già stava diventando complicata per i bianconeri. Le prossime ore saranno cruciali per capire l’entità del problema di González. La speranza è che entrambi i giocatori possano recuperare al più presto, ma per ora la situazione rimane incerta.