Sta per annunciare il ritiro: tifosi della Juventus sotto choc

Sta per annunciare il ritiro: le sue ultime parole vengono interpretate in questo modo. Anche i tifosi della Juventus sotto choc

Il suo passaggio alla Juventus è stato clamoroso. Un sogno vero e proprio: nessuno si aspettava, in quel momento, che la trattativa che era venuta fuori potesse davvero portare al passaggio dal Real Madrid al bianconero.

Eppure, Cristiano Ronaldo, nel corso della sua straordinaria e clamorosa carriera, ha anche vestito a maglia numero 7 della Juventus. Ha superato i 100 gol in pochissimo tempo, come pochi eletti. Dopo il suo passaggio al Manchester United, per un romantico ritorno, adesso è in Arabia Saudita. Ma la fine di un’era, secondo quanto riportato da ElGolDigital, sarebbe davvero vicina.

Ronaldo si ritira: c’è l’annuncio

“Ora mi sto solo divertendo a giocare a calcio perché so che non mi rimane molto tempo in campo” ha rivelato CR7 ad alcuni giornalisti dopo l’ennesima prestazione condita da gol e giocate di altro livello. A 38 anni, nonostante abbia un fisico da fare invidia a moltissimi atleti molto più giovani, anche lui ha capito che la situazione ormai è in discesa per un ritiro. Sicuramente dorato, visto tutto quello che ha guadagnato e investito nel corso degli anni. Ma per uno come lui sarà difficile lasciare tutto e dedicarsi solo alla famiglia.

Chissà, magari potrebbe diventare dirigente o magari allenatore. Di certo non avrebbe problemi a sistemarsi di nuovo dentro il mondo del calcio. Non ne avrebbe bisogno, tornando al discorso economico, ma Ronaldo ha fatto capire sempre di essere uno che ha un solo obiettivo nella vita, quello di migliorarsi sempre. Anche a questa età. Quando annuncerà ufficialmente il ritiro, allora anche ai tifosi della Juventus spunterà la lacrimuccia.