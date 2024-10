Tegola Juventus, Bremer KO: sospetto problema al ginocchio

Un brutto inizio di partita di Champions League con il difensore bianconero costretto a lasciare il campo: i dettagli.

La Juventus deve affrontare una nuova tegola in questo avvio di stagione. Durante la sfida di Champions League contro il Lipsia, il difensore brasiliano Gleison Bremer, schierato per l’occasione come capitano, è stato costretto ad abbandonare il campo dopo appena quattro minuti di gioco. Il numero 3 bianconero ha accusato un problema al ginocchio in seguito a un contrasto, lasciando subito spazio al timore di un infortunio serio.

Bremer, pilastro della difesa juventina, è stato sostituito immediatamente con Gatti, con lo staff medico che si è affrettato a prestargli le prime cure. Le immagini televisive hanno mostrato il giocatore toccarsi il ginocchio, una scena che ha destato preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico. Al momento, non ci sono ancora conferme sull’entità dell’infortunio, ora i tifosi sperano sia solo una brutta botta e niente di più serio.