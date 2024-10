Thiago Motta soddisfatto ma cauto nel post partita: “Troppo presto per…”

Thiago Motta soddisfatto della sua Juventus. Ecco le sue parole nel post gara di Champions League: i dettagli.

La Juventus esce vittoriosa dalla trasferta di Lipsia con un combattuto 3-2, portando a casa tre punti preziosi in Champions League. Tuttavia, nonostante il successo, il mister bianconero Thiago Motta si è mostrato cauto nelle dichiarazioni post partita, sottolineando che è ancora presto per fare valutazioni definitive sulla squadra in ambito europeo.

Nel post partita, Motta ha dichiarato: “Juventus in Champions? Troppo presto per dire qualcosa. Abbiamo fatto buone partite, ma ora dobbiamo concentrarci già sulla prossima gara di campionato. Prepararci bene è fondamentale. Per quanto riguarda i ragazzi infortunati, dobbiamo capire l’entità delle loro lesioni. Speriamo che il risultato degli esami sia positivo, perché non vogliamo perderli per troppo tempo. È importante che ritornino presto in campo.”

Il tecnico ha poi fatto un’analisi della partita, evidenziando come la Juventus abbia dimostrato di poter essere superiore agli avversari, pur mancando qualcosa negli ultimi metri: “Possiamo essere superiori all’avversario, e oggi ci è mancato un po’ di convinzione negli ultimi metri. Dobbiamo credere di più nelle nostre capacità, perché lo abbiamo dimostrato in campo. Nel secondo tempo abbiamo avuto più consapevolezza e siamo riusciti a esprimere meglio il nostro gioco”. Motta ha anche sottolineato l’importanza del contributo della squadra nel creare occasioni per gli attaccanti, nonostante le difficoltà incontrate nella prima metà di gara: “Giocare bene e mettere la palla in area per l’attaccante non è sempre facile, ma nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Abbiamo continuato a giocare con fiducia e questo ha fatto la differenza.”