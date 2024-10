Voti Lipsia-Juventus 2-3, Vlahovic e Conceicao da favola: fiocca anche un 4

Si è conclusa la sfida di Champions League tra Lipsia e Juventus, ecco come hanno giocato i bianconeri questa sera.

Una sfida iniziata non certo con la fortuna da parte dei bianconeri. Due infortunii che non hanno lasciato scampo a Thiago Motta. Prima Bremer e poi Nico Gonzalez già nei primi quattro minuti e quel rigore dubbio nel primo tempo che, Vlahovic, ancora non ha metabolizzato. Un episodio discutibile che ha fatto parlare anche nel post partita, insieme all’arbitraggio.

Una sfida difficile contro un avversario decisamente alla portata dei bianconeri e della competizione disputata, come la Champions League. Tanti giocatori di qualità tra le fila dei tedeschi che hanno dato filo da torcere fino alla fine alla squadra di Thiago Motta.

Lipsia-Juventus: le pagelle dei bianconeri

Come gà detto poc’anzi una partita tuttaltro che semplice che ha impegnato i ragazzi in una sfida complicata e ‘costretta’ anche per via dei due infortunii inaspettati nella prima parte del match. Un risultato che, nonostante le avversità e l’arbitraggio non esente da critiche, ha visto i bianconeri trionfare con un uomo in meno per 3-2. Ma andiamo a vedere come hanno giocato tutti i protagonisti della gara nelle file della Juventus:

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio 4.5 (Perin 6); Savona 5.5 (Douglas Luiz 4), Kalulu 8, Bremer 6 (Gatti 6.5), Cambiaso 5.5; Fagioli 6.5, McKennie 6; Nico Gonzalez 6 (Conceicao 8), Koopmeiners 6.5, Yildiz 5; Vlahovic 8. All. Thiago Motta

Dusan, dopo le varie critiche subite nelle ultime partite, metto il segno di nuovo, ben due volte. Due partite consecutive dove sembra aver ritrovato la via del gol che tanto voleva e che fa impazzire i tifosi. Una forma stratosferica e, finalmente, la ritrovata forma di un bomber di razza.