Dalla Juventus al Real Madrid: l’affare dell’estate lo hanno anticipato

Dalla Juventus al Real, adesso, l’affare dell’estate lo hanno già anticipato. Ecco cosa può succedere in dettaglio.

Secondo quanto riportato da El Gol Digital, Massimiliano Allegri potrebbe essere un candidato forte per la panchina del Real Madrid, nel caso in cui Carlo Ancelotti decidesse di lasciare i Blancos. Questa voce di mercato sta facendo molto rumore, in quanto il tecnico italiano, che ha lasciato la guida della Juventus alla fine della scora stagione, potrebbe essere considerato la scelta ideale per sostituire Ancelotti, qualora il suo ciclo al Santiago Bernabéu giungesse al termine.

Ancelotti, che ha già vinto tutto con il Real Madrid, è da tempo al centro di speculazioni riguardanti il suo futuro. Alcune voci lo vedono in procinto di esplorare nuove sfide, forse in Brasile, dove la federazione calcistica brasiliana lo sta corteggiando per un possibile incarico come commissario tecnico della nazionale verdeoro. Se questa ipotesi si concretizzasse, il Real Madrid si troverebbe a dover cercare un successore di grande esperienza.

Allegri al posto di Ancelotti al Real Madrid

Massimiliano Allegri, che ha lasciato da poco la Juventus, rimane comunque uno degli allenatori più rispettati e richiesti in Europa. La sua esperienza, sia a livello nazionale che internazionale, lo rende un candidato perfetto per il Real Madrid, una squadra che ha sempre puntato su tecnici di grande caratura.

Allegri, infatti, ha già avuto contatti con il Real in passato, ma non si è mai concretizzato nulla. Ora, con la situazione di Ancelotti incerta, il suo nome è tornato prepotentemente sul tavolo. Il suo stile tattico, pragmatico e orientato ai risultati, potrebbe essere ben accolto da Florentino Pérez, presidente dei Blancos, alla ricerca di un allenatore che sappia gestire la pressione e guidare una rosa piena di stelle.

Qualora l’ipotesi Allegri dovesse concretizzarsi, il tecnico toscano avrebbe il compito di gestire una rosa di talenti straordinari e di portare avanti il percorso vincente che Ancelotti ha saputo costruire. Tra i principali obiettivi ci sarebbero la conquista della Liga e, ovviamente, la Champions League, competizione da sempre prioritaria per il club madrileno. L’eventuale approdo di Allegri al Real Madrid potrebbe rappresentare una nuova fase della sua carriera, dopo aver già guidato con successo la Juventus in Italia e in Europa. La sfida di riportare il Real ai vertici continentali sarebbe senza dubbio stimolante per un tecnico che ha dimostrato di saper lavorare sotto pressione e gestire grandi squadre.