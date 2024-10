Juventus, uno strattone all’emergenza: no allo svincolato, sì al ritorno

In ogni caso, visto che la Juventus è una delle tre società della Serie A che ha la seconda squadra, l”innesto” potrebbe arrivare proprio da qui. O, per meglio dire, da un elemento che i bianconeri hanno mandato in prestito al Sassuolo: il giornale infatti non esclude che per sopperire alla pesantissima assenza di Bremer non venga richiesto al Sassuolo il cartellino di Tarik Muharemovic, che proprio in neroverde è andato in prestito la scorsa estate e che sta quindi disputando il campionato di Serie B.