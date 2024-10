Rottura definitiva nello spogliatoio: dall’Inter alla Juve, tutto deciso

Dall’Inter alla Juve tutto deciso. In attesa della grande sfida di campionato, nerazzurri e bianconeri iniziano a scontrarsi sul mercato.

L’inchiesta scattata sugli ultras dell’Inter, con le possibili connivenze con la società nerazzurra, ha nuovamente messo, gli uni di fronte agli altri, nerazzurri e bianconeri. Dalle parti della Continassa l’argomento ultras, comprensivo di tutte le sue ramificazioni ‘malavitose’, lo conoscono molto bene. Argomento che è servito, a lungo, per sbattere la Juventus in prima pagina e per il quale la società bianconera ha ‘pesantemente’ pagato, sia in termini di sentenze che di immagine.

Inter e Juventus, Juventus ed Inter. Ovunque si voglia volgere lo sguardo, prima o poi, si incrociano le perenni duellanti. Cambiano gli scenari, campionato, mercato, giustizia sportiva, ma non i protagonisti assoluti sempre tesi a prevalere sull’avversario di sempre. Il campionato è soltanto alle prime battute ed ancora non ha formulato tutti i giudizi. Ancora non si è ben compreso chi, ad esempio, tra la Juventus di Thiago Motta e il Napoli di Antonio Conte, sarà la rivale più accreditata ad impedire il bis tricolore dei nerazzurri di Simone Inzaghi.

Per quanto l’argomento possa essere intrigante ve n’è sempre uno che sorpassa tutti a destra: il mercato.

Dall’Inter alla Juve: alla Continassa arriva Thomas Partey

Il mercato è sempre lì, ad alimentare i sogni di alcuni o come consolazione possibile per tanti altri dopo acquisti non felici. E le società sono sempre con gli occhi aperti per cogliere situazioni che, presto o tardi, potrebbero dare l’avvio a fruttuose trattative.

Quali migliori occasioni dei profili ormai quasi prossimi alla scadenza contrattuale. Inter e Juventus ne hanno già individuati un paio sui quali è previsto uno ‘scontro diretto’. E se sul primo nominativo, Jonathan David, non vi sono quasi più segreti, sul secondo prospetto vi è ancora mistero. Nessun mistero, invece, per todofichajes.com che ci informa di come Juventus ed Inter inseguano apertamente il centrocampista ghanese dell’Arsenal, Thomas Partey. Classe 1993, il centrocampista andrà in scadenza con i Gunners il 30 giugno 2025. Pagato dal club londinese la bellezza di 50 milioni di euro, ora potrebbe lasciare la capitale inglese a parametro zero. Per il centrocampista ghanese, infatti, non vi è più spazio nell’Arsenal che si è già assicurata Mikel Merino. Il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, ha provato a portarlo a Torino già nell’estate del 2023, quella del suo approdo alla Juventus. Ora potrebbe essere la volta buona, anche se la Juventus, e la stessa Inter, dovranno battere una concorrenza agguerrita formata da club quali Barcellona ed Atletico Madrid, nonché gli ormai immancabili club della Saudi Pro League araba.