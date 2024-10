Sostituto Bremer, scelta improvvisa Juventus: ritorno in Serie A

Calciomercato Juventus, scelta improvvisa dei bianconeri: ritorno in Serie A nei prossimi mesi. Giuntoli ha deciso così

Sì, la vittoria sul campo del Lipsia è stata macchiata in maniera terribile dal gravissimo infortunio di Bremer: stagione praticamente finita, o quasi, per il difensore brasiliano dopo che gli esami strumentali hanno evidenziato la lesione del legamento crociato. Si opererà, peccato.

Subito dopo le notizie del suo stop, che hanno confermato le preoccupazioni uscite fuori pochi attimi dopo l’infortunio, sono iniziate a girare voci di possibili innesti per i bianconeri. In questo momento si dovrebbe andare sugli svincolati – ci sono Sergio Ramos, Djidji, Kjaer solo per citarne alcuni – ma Giuntoli non sembra essere intenzionato a pescare tra questi. Il pensiero, semmai, è proiettato al prossimo mese di gennaio, quando si riaprirà il mercato e quando, quasi sicuramente, la Juventus prenderà qualcuno.

Calciomercato Juventus, rispunta Kiwior

Il nome che questa mattina è spuntato sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport è quello di Kiwior dell’Arsenal. Un passato in Italia prima dell’esperienza in terra inglese, ma con un minutaggio ridotto rispetto al passato anche per l’arrivo di Calafiori che ha scalato velocemente le gerarchie dentro la squadra di Arteta.

Anche nell’estate che da poco ci siamo messi alle spalle, il nome del polacco era venuto fuori tra i tanti difensori che erano stati accostati alla Juventus prima di prendere Kalulu, un colpaccio vero e proprio visto quello che l’ex Milan sta facendo. Potrebbe essere la soluzione adatta, magari anche in prestito per sei mesi e poi decidere cosa fare per il futuro. Di certo, arrivati a questo punto e visti tutti gli impegni che ci saranno nel corso di questa lunghissima annata che si chiuderà con il Mondiale per Club, un innesto in difesa Giuntoli lo deve fare. Ma non sarà tra gli svincolati.