Caso nazionale, UFFICIALE: sconfitta a tavolino in Coppa

Sconfitta a tavolino in Coppa. Ora che è arrivata anche l’ufficialità non vi sono più dubbi. Il risultato del campo non conta più. Ha deciso il Giudice Sportivo.

Una partita di calcio giocata ma il cui risultato del campo non conta nulla. La gara in questione è Castel San Giorgio – Santa Maria Cilento, incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Dilettanti.

Il verdetto finale, infatti, è stato emesso altrove, da un giudice. Esattamente dal Giudice Sportivo dopo che lo stesso ha valutato il reclamo di una delle due contendenti.

Cosa è accaduto nella sfida di Coppa Italia?

Cosa è realmente accaduto nella sfida di Coppa Italia che ha visto di fronte Rossoblù Castel San Giorgio e Polisportiva Santa Maria Cilento?

Il ‘casus belli’ è da ritrovare in un’infrazione regolamentare commessa dal Castel San Giorgio. Una leggerezza pagata a caro prezzo quella di inserire nella distinta consegnata al direttore di gara il nome di Michele Longo. Il giocatore, infatti, era ancora sotto squalifica, non avendo terminato di scontarne una “pendente dal 2023, quando militava nella Mariglianese”, come opportunamente ricordato da seried24.com. A seguito del reclamo inoltrato dalla Polisportiva Santa Maria Cilento il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare il Castel San Giorgio con un 0-3 a tavolino che di fatto certifica l’esclusione della formazione dalla competizione. E’ pertanto la Polisportiva Santa Maria Cilento ad approdare ai quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti, stagione 2024-25.