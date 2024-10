Nuovo difensore a prezzo stracciato: alla Juve il primo squillo Scudetto

Nuovo difensore a prezzo stracciato. Dalla dolce-amara notte di Lipsia la Juventus, e Giuntoli, hanno iniziato a pensare a chi avrebbe sostituito Gleison Bremer.

L’ombra lunga, e preoccupante, della splendida vittoria di Lipsia ha il volto dolorante di Gleison Bremer. La sentenza dei medici ha tolto ogni residua speranza al colosso d’ebano ed alla Juventus. La sua stagione si è conclusa dopo cinque minuti sul terreno di gioco di Lipsia.

Tocca ora a Thiago Motta tentare di trovare la soluzione migliore per provare a tamponare la perdita del nazionale brasiliano in attesa che sia poi Cristiano Giuntoli, nella sessione invernale di mercato, a tentare di trovare il profilo migliore. Dalla dolce-amara serata di Champions League sono iniziati a circolare i nomi più diversi per il post-Bremer. La fretta non è mai la migliore consigliera e comunque fino a gennaio non si interverrà. Il direttore tecnico bianconero non sembra infatti interessato a prospetti ora liberi su piazza perché senza contratto, come il 38enne ex Real Madrid, Sergio Ramos.

Pertanto lo sguardo di Giuntoli e Motta si orienterà altrove.

Nuovo difensore a prezzo stracciato. Alla Juve arriva Kiwior

Quale l’orizzonte monitorato dal direttore tecnico bianconero? Giuntoli vorrebbe trovare un difensore in grado di sopperire non soltanto quantitativamente alla temporanea assenza di Bremer ma che possa poi continuare la sua avventura in bianconero come importante risorsa per il pacchetto arretrato.

In quest’ottica calciomercato.it si sofferma su un prospetto ben preciso. Jakub Kiwior, classe 2000, calciatore polacco dell’Arsenal, è prospetto che periodicamente ritorna in ambito Juve. Sarà perché Thiago Motta lo conosce molto bene per averlo avuto durante la sua esperienza allo Spezia. La sua esperienza a Londra non sta dando i risultati sperati. L’arrivo, poi, di Riccardo Calafiori ai Gunners ha diradato ulteriormente le sue presenze in campo. Anche l’Inter era sulle tracce del difensore centrale polacco ma dopo l’acquisto di Tomas Palacios il suo interesse per Kiwior è scemato. La Juventus, al momento, è in vantaggio e può raggiungere l’obiettivo a condizioni decisamente più favorevoli. Se all’inizio si parlava di una cifra di 30 milioni di euro ora Jakub Kiwior può arrivare alla Juve in prestito con un possibile riscatto fissato tra i 18 e i 20 milioni di euro.