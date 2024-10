Bufera Juve, dicono basta e lo ‘rimandano’ a casa

Bufera Juve: il pareggio contro il Cagliari ha acceso ulteriori polemiche. I tifosi sono scatenati. Hanno detto basta.

Alla seconda sosta è ancora lui l’uomo che maggiormente ha colpito in negativo dentro la Juventus in questo avvio di stagione.

E anche alla seconda sosta stiamo qui di nuovo a parlare di lui. Douglas Luiz è l’oggetto misterioso della campagna acquisti della Juventus: 50 milioni di euro di investimento che, fino ad oggi, non hanno portato quasi a nulla. Anzi: nella gara contro il Lipsia appena entrato in campo ha procurato il rigore che ha mandato avanti i tedeschi con il fallo di mano; oggi contro il Cagliari un altro intervento scomposto, questa volta ai danni di Piccoli dentro l’area di rigore, per la trasformazione di Marin che ha fatto impattare la Juventus e fatto prendere il primo gol in campionato alla formazione di Motta. E ovviamente sui social si è scatenata la bufera.

Bufera Juve, tutti contro Douglas Luiz

“Douglas Luiz è proprio scarso eh“, scrive un utente, postando anche il video del fallo che ha mandato il Cagliari dagli undici metri. Ma sono tantissimi i commenti negativi nei confronti del giocatore brasiliano.

C’è anche, infatti, chi mette in discussione proprio la scelta di prenderlo: “Secondo me Douglas Luiz nemmeno serviva avendo Locatelli e Fagioli, era meglio un sostituto di Koopmeiners” sottolinea un altro utente. Insomma, il colpevole della situazione della Juventus, secondo i tifosi, al momento c’è e si tratta del calciatore brasiliano arrivato dalla Premier League. Certo, iniziare in questo modo non è il massimo e speriamo che col tempo le cose possano migliorare. Perché peggio di così, onestamente, è difficile.