Da Pogba a Vlahovic all’erede di Bremer, Giuntoli: “Siamo fiduciosi”

Nel pre partita di Juventus-Cagliari ha parlato il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, ecco cosa ha detto.

Nel pre-partita di Juventus-Cagliari, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha fatto il punto della situazione su alcune delle questioni più calde che coinvolgono la squadra bianconera, tra cui il futuro di Paul Pogba, la situazione di Bremer e il possibile rinnovo di Dusan Vlahovic. Le sue dichiarazioni hanno offerto uno sguardo sulla strategia della società in vista del mercato invernale e sulle condizioni attuali della squadra.

Il tema legato a Paul Pogba rimane di grande attualità, soprattutto in seguito agli sviluppi sul suo futuro e sulle sue condizioni. Giuntoli, però, ha preferito mantenere un profilo basso e attendista: “Pogba di nuovo in rosa? Aspettiamo. È stato un grande calciatore in passato, ma aspettiamo gli sviluppi“. La Juventus, dunque, non ha fretta di prendere decisioni definitive sul centrocampista francese, che si trova in una fase delicata della sua carriera. La situazione di Bremer, costretto ai box per infortunio, è un’altra questione delicata. Giuntoli ha espresso dispiacere per l’assenza del difensore, ma ha aperto alla possibilità di intervenire sul mercato a gennaio: “Bremer? Ci sono dei ragionamenti sul mercato o svincolati? Ma intanto ci dispiace per il giocatore. È chiaro che il mister si dovrà arrangiare, vediamo come reagirà la squadra e chi prenderà il suo posto. Poi vediamo a gennaio se ci saranno opportunità, è ancora presto“. La Juventus, dunque, valuterà se intervenire sul mercato invernale per coprire eventuali lacune difensive. Uno degli argomenti più importanti riguarda il futuro di Dusan Vlahovic, per il quale si parla di un possibile rinnovo. Giuntoli ha confermato che le trattative con l’entourage del giocatore sono in corso, e ha manifestato ottimismo riguardo alla sua permanenza a lungo termine: “Vlahovic rimane ancora a lungo? Rinnovo? È un grande calciatore. Stiamo parlando con il suo entourage e siamo molto fiduciosi“. La Juventus sembra quindi intenzionata a blindare il bomber serbo, considerato uno dei pilastri del progetto bianconero. Infine, Giuntoli ha voluto sottolineare l’importanza del centrocampo nella gestione tattica di Thiago Motta, facendo un riferimento alla tendenza di Thiago Motta, allenatore della Juventus, che utilizza molti centrocampisti nelle sue formazioni: “Motta usa tanto i centrocampisti? Li usa molto sì, ne abbiamo tanti validi e siamo molto fiduciosi per il futuro“. La Juventus sembra quindi pronta a puntare sulla profondità della sua rosa, sfruttando al meglio le qualità dei suoi centrocampisti.