Formazioni ufficiali Juventus-Cagliari, esclusi tre big: Thiago Motta show

Formazioni ufficiali Juventus-Cagliari: ecco le scelte di Thiago Motta in vista della gara contro i sardi. I bianconeri devono vincere

Vittoria. Per chiudere una settimana perfetta dopo le affermazioni contro Genoa e Lipsia, e per andare alla sosta con la tranquillità di una squadra che ha dato tutto. E che può lavorare con calma.

Ma non solo: la Juve di Thiago Motta deve vincere per non allontanarsi troppo dalla testa della classifica. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti, a quanto pare, per assistere ad una sfida bella, con una squadra, quella bianconera, che non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Formazioni ufficiali Juventus-Cagliari, c’è Khephren Thuram

Ed ecco quindi le scelte che Motta ha fatto. La novità più importante riguarda la zona centrale del campo. Il tecnico ha rispolverato Khephren Thuram. Ancora panchina, invece, per Douglas Luiz

Poi scelte fatte in tutte le altre zone. Ecco, quindi, la formazione ufficiale della Juventus.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio, Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Koopmeiners, Mbangula, Vlahovic