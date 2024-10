Il video inchioda la Juventus: Allianz Stadium shock, ecco cosa rischia

Il video inchioda la Juventus. Una giornata da dimenticare dopo la notte magica di Lipsia. Un pareggio insoddisfacente ed ora la grande paura.

Dopo la magnifica serata di Champions League e l’eroica vittoria’ di Lipsia, i tifosi della Juventus che hanno gremito, come sempre, l’Allianz Stadium, si attendevano un’altra bella vittoria per arrivare alla sosta per le nazionali con lo spirito dei giorni migliori.

Il risultato, e prima ancora la prestazione, non sono stati soddisfacenti. Un pomeriggio dove è sembrato che tutto sia andato nella direzione sbagliata. A cominciare dalla occasioni da rete fallite un po’ da tutti, da Vlahovic a Koopmeiners. Thiago Motta, nel dopo partita ha detto chiaramente che per vincere questa partite occorre dare tutti di più. Il nuovo, e decisivo, errore di Douglas Luiz, che ha provocato il rigore che ha poi permesso al Cagliari di pareggiare, sembra gettare altra inquietudine nel popolo bianconero. Ed in una gara che si rispetti non possono mancare le polemiche arbitrali. Al di là delle decisioni del direttore di gara c’è stato qualcos’altro che sembra preoccupare non poco la società bianconera.

Il video inchioda la Juventus. Cosa rischia la società bianconera

Due rigori assegnati ed un’espulsione, comminata a Conceicao per simulazione, basterebbero già per discutere a lungo. A preoccupare particolarmente la società Juventus è quanto accaduto dopo l’assegnazione, e la realizzazione del rigore che ha permesso al Cagliari di andare sull1-1.

Come ci informa calciomercato.it In quel momento l’esultanza dei giocatori del Cagliari li ha portati sotto il settore occupato dai tifosi della Juventus. Evidentemente qualche eccesso nell’esultanza ha spinto ‘qualcuno’ al folle gesto di gettare un oggetto in campo proprio nei pressi dei giocatori rossoblù. L’arbitro, nel frattempo, ha ammonito il cagliaritano Mina esattamente per l’esultanza provocatoria. Il direttore di gara sembra non essersi accorto di nulla ma il video potrebbe ‘inchiodare’ la Juventus alle sue responsabilità. Inoltre la presenza dell’assistente dell’arbitro, che si trovava proprio nei pressi, non potrà non farlo presente nel referto. La Juventus non rischia di vedersi chiudere lo Stadium ma qualora non venisse scoperto chi ha lanciato l’oggetto in campo, potrebbe incorrere nella chiusura del settore interessato. Ora ci sarà la pausa per dare spazio alle nazionali. Il campionato della Juventus riprenderà con la sfida casalinga contro la Lazio. In quell’occasione la società bianconera potrebbe scontare l’eventuale sanzione decisa dal Giudice Sportivo.