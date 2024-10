Juventus-Cagliari, Motta costretto a cambiare

Juventus-Cagliari, i bianconeri all’ora di pranzo scenderanno in campo contro i sardi per una sfida che può significare tante. Le probabili formazioni

All’ora di pranzo scende in campo la Juventus, davanti ad un Allianz Stadium tutto esaurito, per cercare di continuare a vincere dopo una settimana dai due volti.

Da un lato le due affermazioni, tra campionato e Champions League, che hanno permesso di guardare con un certo ottimismo al futuro anche per come sono arrivate; dall’altro l’infortunio di Bremer che si è rotto il crociato e che ha chiuso in anticipo la propria stagione. Ed è anche per questo che Motta, oggi, è costretto a cambiare qualcosa dentro al proprio scacchiere tattico. Non solo in difesa, comunque, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ci saranno delle novità, ma anche in mezzo al campo.

Juventus-Cagliari, Motta rilancia Douglas Luiz

Come al solito la Juventus scenderà in campo con il 4-2-3-1. Davanti a Di Gregorio ci saranno Savona e Cambiaso, con Kalulu e Gatti a comporre la coppia di centrali. In mezzo al campo Locatelli e Douglas Luiz, che nonostante non abbia fatto benissimo in Germania appena entrato, dovrebbe prendersi una maglia da titolare.

Dietro a Vlahovic, che è l’unica punta a disposizione visto anche l’infortunio di Milik che tornerà più o meno tra tre mesi, ci saranno Conceicao e Yildiz sulle corsie con l’insostituibile Koopmeiners, alla ricerca della prima rete in bianconero, a chiudere il terzetto alle spalle del centravanti serbo. Proprio l’olandese è l’osservato speciale: traversa a Genoa sabato scorso e palo contro il Lipsia. Sta aggiustando la mira. E oggi spera di sbloccarsi. Così come lo sperano anche i tifosi bianconeri.