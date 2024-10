Calciomercato Juventus, accordo dopo l’ufficialità: è tutto finito

Calciomercato Juventus, accordo per la rescissione dopo l’ufficialità. Non c’è nessuna possibilità di rivederlo in bianconero

Ieri pomeriggio era all’Allianz per vedere quelli che, al momento, si possono considerare ancora i suoi compagni di squadra.

Ma quasi sicuramente, Paul Pogba, il campo con la maglia della Juventus non lo vedrà più. Le ultime notizie sulla squalifica, ridotta a 18 mesi, con un possibile rientro in campo nel marzo del 2025, hanno riacceso un po’ di speranza soprattutto in quelli che sono i tifosi romantici dei bianconeri. Rivedere Pogba, che ha infiammato tutti nel corso degli anni, sarebbe bellissimo. Ma dal suo ritorno non ci sono mai state veramente le condizioni fino alla squalifica per doping dopo la gara contro l’Udinese, la prima dell’anno scorso. Sì, sarà risoluzione del contratto, almeno stando alle informazioni che sono state riportate da Fabrizio Romano.

Calciomercato Juventus: con Pogba è finita

“Paul Pogba e la Juventus si preparano a trovare un accordo per la rescissione del contratto, permettendo al giocatore di diventare un free agent a partire dal 2025. L’accordo reciproco per terminare il contratto di Pogba è visto come la soluzione migliore sia per il giocatore che per il club. Le trattative inizieranno domani dopo il verdetto finale del CAS, con Pogba che riprenderà ad allenarsi da gennaio e sarà pronto a giocare da marzo”.

“Paul desidera solo tornare a giocare a calcio e fare ciò che ama – sottolinea ancora Romano – sentendo che un nuovo inizio sarebbe la scelta migliore. Pogba ha un grande amore per la Juventus, i suoi compagni di squadra e i tifosi… ma ora si sente pronto per un nuovo capitolo a partire dal 2025. Il centrocampista francese partirà presto per seguire la nazionale francese e incontrerà Didier Deschamps, sognando un futuro ritorno”.