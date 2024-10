Diretta TV Juventus in chiaro: UFFICIALE, tifosi increduli

Diretta TV Juventus in chiaro. Un regalo a tutti i tifosi della Juventus, ma non solo a loro. Una grande sfida in diretta tv visibile a tutti.

Vi sono date da ricordare poiché hanno incorniciato eventi che hanno segnato una fase di passaggio fondamentale. Eventi al termine dei quali si può dire che c’è stato un prima ed un dopo.

Domenica 13 ottobre 2024 è una data che merita, e meriterà, di essere definita ‘storica’. Questo semplicemente perché racconterà il termine di un lungo percorso che ha portato alla piena maturità un intero movimento. Il teatro di tale evento non poteva che essere lo stadio italiano più moderno, l’Allianz Stadium di Torino, il degno ‘salotto’ dove accogliere le ‘regine’ del calcio femminile italiano, le calciatrici della Juventus e della Roma. Domenica 13 ottobre, con inizio alle ore 15.30, andrà in scena il big match della sesta giornata della Serie A Femminile eBay tra Juventus e Roma. Sul prato di Torino, si andranno a sfidare, nuovamente, le due formazioni che negli ultimi anni hanno dominato il calcio italiano e mostrato il volto migliore della Serie A in UEFA Women’s Champions League. Appare una riedizione, tutta magicamente al femminile, delle grandi sfide anni ’80 tra la Juventus di Giampiero Boniperti e la Roma di Dino Viola.

Diretta TV in chiaro: Juventus-Roma, ecco dove vederla

Due grandi squadre che si affrontano in un grande stadio e che avranno tutte le attenzioni che meritano a partire dalle telecamere della RAI, Rai 2, RAI Play e di DAZN, che trasmetteranno la sfida in diretta tv.

Una maniera unica di far avvicinare potenziali milioni di persone al calcio femminile, movimento in continua crescita. Non vi poteva essere appuntamento migliore che lo scontro diretto tra le due migliori formazioni del calcio femminile italiano. Le parole di Federica Cappelletti, presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, ‘inquadrano’ al meglio la straordinarietà, e l’importanza, della gara di domenica: “Quella di domenica 13 ottobre sarà una straordinaria giornata per il nostro movimento. Juventus-Roma all’Allianz Stadium è l’occasione per mostrare ancora una volta al mondo il nostro prodotto, con la sfida tra due club che hanno scritto la storia della Serie A femminile e continuano a essere ambasciatori del calcio italiano in Europa”.

Facile prevedere come dopo Juventus-Roma di domenica prossima, nulla sarà come prima. La speranza è che l’Allianz Stadium sia soltanto il primo dei grandi teatri dove accogliere il calcio femminile.