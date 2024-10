Infortunio Koopmeiners: UFFICIALE, ecco quante partite salterà

Infortunio Koopmeiners, ufficiale: la nazionale olandese rimanda a casa il centrocampista della Juventus. Ecco quante partite salterà

Tegola per Thiago Motta. Perché onestamente per la nazionale olandese non è che i tifosi bianconeri si strappino le vesti. Il giocatore bianconero, infatti, non parteciperà agli impegni che la truppa di Koeman dovrà affrontare in Nations League nei prossimi giorni.

La comunicazione ufficiale, nel merito, è arrivata appunto dalla nazionale olandese attraverso una nota apparsa sul proprio account X. “Teun Koopmeiners non si unirà al ritiro di allenamento degli Oranje a Zeist oggi. Il centrocampista soffre di dolori dovuti a un infortunio. L’esame medico ha dimostrato che le prossime partite Nations League saranno troppo vicine per lui. Ronald Koeman ha convocato Guus Til per unirsi alla squadra”.