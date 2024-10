Juventus-Cagliari, horror Marinelli. E quell'episodio che fa arrabbiare i tifosi

Juventus-Cagliari, horror Marinelli: la moviola dei giornali impietosa con il direttore di gara. E quell’episodio che fa arrabbiare i tifosi bianconeri

Ancora un pareggio. Il quarto in sette partite. La Juventus ieri non è riuscita ad avere la meglio sul Cagliari e paga, anche, l’espulsione a Conceicao per doppio giallo, il secondo per simulazione.

Eccessivo? Qualcuno dice di sì, qualcuno sottolinea come il tocco sulla spalla del portoghese ci sia stato e l’arbitro avrebbe potuto comunque lasciar correre. Altri invece sono d’accordo con la decisione del fischietto. Insomma, nemmeno in epoca Var, e lo abbiamo visto più volte, mancano gli episodi che fanno discutere. Certo, la sensazione, riguardandolo più volte e vedendo quello che succede sugli altri campi, è che ci sia stata troppa fiscalità.

Juventus-Cagliari: il fallo su Savona

L’episodio, ovviamente, che rimane sotto i riflettori, è quello del rosso. Ma ce n’è stato un altro che a molti è passato inosservato, mentre ad altri è tornato in mente in maniera prepotente.

UN SISTEMA TUTTO CONTRO LA JUVE, VERGOGNA pic.twitter.com/UJ8s27z08s — Mary Di Dio (@marydidio_) October 6, 2024

Sul Corriere dello Sport la prova di Marinelli è valutata con un pesante 4,5: viene confermata l’eccessiva severità sull’azione di Conceicao. Ma qui parliamo, come detto, di un altro episodio che potete vedere nel video sopra: una spinta evidente a Savona che pochi ricordano ma che vedendo il metro di giudizio avrebbe potuto portare a qualcosa in più di un semplice episodio lasciato correre. Il fallo c’è, non c’è, l’arbitro è stato chiamato dal Var? Tutte domande che i tifosi della Juventus si fanno e alle quali, quasi sicuramente, non arriverà una risposta.