Juventus, cala il sipario: si opera in Francia

Juventus, cala il sipario. Dopo il duro colpo incassato in casa Juve si iniziano a muovere i primi passi. L’operazione avverrà in Francia.

La memorabile serata di Lipsia non è stata totalmente memorabile. Quanto accaduto dopo nemmeno cinque minuti ha comunque mutato, e muterà, profondamente la stagione della Juventus. La stessa Juventus che avrebbe poi dato vita ad una vittoria che non si ricordava da anni a quelle latitudini.

Nella serata in Germania la Juventus ha perduto uno dei suoi giocatori più importanti e da quel momento è iniziata un’altra stagione per Gleison Bremer, per Thiago Motta, per la Juventus, per i suoi tifosi. E mentre la Juventus prova a trovare soluzioni possibili, e credibili, per sostituire il difensore brasiliano, lo stesso Gleison Bremer sta percorrendo i primi passi lungo il complicato cammino che porterà poi alla sospirata meta del ritorno in campo.

Juventus, cala il sipario: Gleison Bremer ha scelto la Francia

Il verdetto riguardo l’infortunio di Gleison Bremer è stato quello atteso e temuto. Per il centrale brasiliano la stagione in corso potrebbe già essere conclusa.

Adesso è solo il momento di programmare la ripresa, iniziando dall’intervento chirurgico. Secondo quanto riferito dal giornalista Andersinho Marques il difensore brasiliano della Juventus sarà operato in Francia. Al momento non si sa nulla di più e nemmeno perché sia maturata la decisione di non far operare il difensore in Italia. Ciò che è certo è che Gleison Bremer tra qualche giorno sarà operato e dalla mattina dopo per lui inizierà una stagione ‘diversa’. Sicuramente più travagliata, complessa e terribilmente più umorale rispetto a quella che attende Thiago Motta ed i suoi compagni della Juventus.