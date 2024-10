Un nuovo mancino fatato per la Juventus: Giuntoli corre ai ripari

Calciomercato Juventus, Giuntoli corre ai ripari e si muove per prendere un difensore. Nel mirino uno spagnolo dal mancino fatato

L’infortunio di Bremer costringe la Juventus a muoversi sul mercato. Soprattutto in difesa. E forse, anche per via delle caratteristiche di alcuni elementi che potrebbero giocare in mezzo e non solo sulle corsie, forse Giuntoli potrebbe monitorare un altro elemento che gioca dietro, ma a sinistra.

Non solo in difesa, c’è da dirlo. Perché nel corso della sua breve carriera il giocatore che, secondo le informazioni di Ekrem Konur, Giuntoli avrebbe messo nel mirino, ha giocato come esterno alto sempre a sinistra. Starà a Motta, nel caso questa operazione dovesse andare a buon fine, riuscire a trovare gli incastri giusti. Ma detto questo, andiamo a vedere di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, nel mirino Carreras

Il profilo che i bianconeri starebbero monitorando è quello di Alvaro Carreras, spagnolo del Benfica, che con i lusitani ha un contratto in scadenza nel 2029. Classe 2001, è un elemento dal piede mancino molto abile tecnicamente. Potrebbe essere, senza discussione, anche un’idea per il mercato della prossima estate. In poche parole, il pensiero la Juve ce lo ha, poi bisogna capire se, e quando, verrà affondato il colpo.

Titolare nella squadra portoghese, il valore del cartellino del giocatore, secondo transfermarkt.it, è di 7 milioni di euro. Non parliamo di una cifra altissima, ma parliamo sicuramente di una cifra importante che però la Juve, a quanto pare, sarebbe anche pronta a investire. Uno sguardo al presente, sì, ma anche al futuro. Perché il percorso di crescita intavolato con Motta ha bisogno di tempo. Certo, siamo alla Juve, e il tempo è minore di quello che si potrebbe avere negli altri club.