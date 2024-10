Accordo trovato con la Juventus: firma per cinque anni

Accordo trovato la Juventus: i bianconeri hanno deciso di blindarlo. La firma arriverà per i prossimi cinque anni. Tutto fatto

La sua crescita è stata esponenziale. E, quest’anno, ha pure iniziato la stagione con la fascia da capitano al braccio. Una grossa responsabilità, ma lui ha le spalle larghe, non solo nel vero senso della parola, ma anche sotto l’aspetto della personalità.

Federico Gatti è un pilastro difensivo della Juventus. Arrivato dal Frosinone, ci ha messo poco tempo lo scorso anno a conquistare la fiducia di Massimiliano Allegri e quest’anno quella di Thiago Motta. Titolare inamovibile. Dove non arriva con le qualità tecniche arriva con quella grinta che lo ha sempre contraddistinto sin dal suo primo giorno dentro la Continassa. E adesso è arrivato il momento di mettere nero su bianco.

Accordo trovato con la Juventus: Gatti rinnova

Secondo le informazioni riportate da Fabrizio Romano, è tutto pronto per l’annuncio del rinnovo contrattuale: “La Juventus sta ultimando gli ultimi dettagli per finalizzare il nuovo accordo di Federico Gatti, che dovrebbe essere valido per i prossimi cinque anni. L’aumento di stipendio sarà parte del nuovo accordo, i cui dettagli sono ancora in fase di definizione”. Insomma, mancano solamente i dettagli, ma il più a quanto pare è fatto.

Ecco, Gatti senza dubbio potrebbe essere il volto della Juve per diversi anni. Un uomo tutto d’un pezzo, un difensore importante di quelli che dimostrano sempre quell’attaccamento alla maglia che fa sempre la differenza. Stretta di mano in arrivo. E accordo fatto.