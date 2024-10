Douglas Luiz subito via dalla Juve: Giuntoli chiude quattro affari

Douglas Luiz subito via dalla Juve. La rivoluzione di Giuntoli potrebbe avere un’appendice nella sessione invernale di gennaio. Non sono esclusi nuovi arrivi, né clamorose partenze.

La rivoluzione partita in estate potrebbe non essersi ancora chiusa. Il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, in accordo con il numero uno della proprietà, John Elkann, ha deciso che la nuova Juventus non andava soltanto ritoccata ma quasi completamente smantellata e riedificata.

Niente mezze misure né soluzioni tampone. Come la componente dirigenziale anche la parte tecnica, giocatori e non soltanto, è stata resettata. La prima parte di stagione sta presentando diverse, e contraddittorie, sfaccettature. Alcune positive, quasi sorprendenti, altre decisamente più deludenti. Poi c’è sempre il destino cinico e baro che sovrintende tutto e che può decidere di giocare qualche tiro mancino. Nell’ultima settimana il destino ha deciso di concentrarsi particolarmente sulla formazione bianconera presentando situazioni che stanno rapidamente mutando scenari e pianificazione.

Douglas Luiz subito via dalla Juve. Chi arriva e chi parte

Un pugno di giorni ha fatto sobbalzare la Continassa. Una dietro l’altra sono giunte novità che non hanno regalato sorrisi nella sede bianconera.

La nuova operazione cui è stato sottoposto Arek Milik che ritarderà di altri mesi il già lungo calvario dell’attaccante polacco. Il gravissimo infortunio patito da Gleison Bremer in Champions League che potrebbe aver già chiuso la sua stagione. E poi ancora la riduzione della squalifica di Paul Pogba e lo sconcertante rendimento di un acquisto top, dal punto di vista economico, come Douglas Luiz. Mettendo insieme tutti questi argomenti il giornalista Rai, Paolo Paganini, ha provato a fare il suo punto della situazione in casa Juventus. Secondo quanto risulta all’esperto di mercato, a gennaio la Juventus proverà a trovare i possibili sostituti dei due lungodegenti. Pertanto potrebbero arrivare un difensore ed un attaccante. Su Paul Pogba è tutto deciso. Andrà via ed il suo futuro potrebbe essere negli States, in MLS. Assai delicata la situazione del centrocampista brasiliano Douglas Luiz. soprattutto se il suo apporto alla squadra continuerà ad essere così negativo. Possibile addio? Nessuno scenario è al momento precluso.

La rivoluzione partita in estate potrebbe non essersi ancora chiusa. Ed a gennaio potrebbe riaprirsi.