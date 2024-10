Incubo Koopmeiners, a rischio per Inter-Juventus: il motivo

Incubo Koopmeiners: a rischio per Inter-Juventus. Il centrocampista olandese potrebbe saltare altre tre partite. La situazione

Teun Koopmeiners, così come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, ha lasciato il ritiro dell’Olanda, quindi non giocherà con la maglia della propria nazionale le due partite di Nations League.

Ma il problema, stando alle informazioni che sono state riportate da TuttoSport, potrebbe essere assai più grave del previsto. In attesa di quelle che saranno le comunicazioni ufficiali da parte della Juventus sulla questione, il rischio per Thiago Motta è abbastanza grosso. Insomma, non ne va bene una in questo momento dentro la Continassa: una situazione quella degli infortuni che va avanti sin dall’inizio del campionato. Già alla prima giornata infatti sia Thuram che Weah si erano fatti male.

Incubo Koopmeiners, rischio enorme

Il giornale in edicola questa mattina sottolinea che per l’ex Atalanta si teme “un’infrazione costale che potrebbe fargli saltare le gare contro Lazio e Inter in campionato, che sono intervallate dal match contro lo Stoccarda di Champions League. E Motta, stavolta, che fino al momento è sempre riuscito a trovare delle soluzioni dentro la sua squadra, potrebbe andare in difficoltà.

Sì, perché al rientro in campionato mancherà sicuramente Conceicao, che sarà squalificato dopo il rosso rimediato nella sfida contro il Cagliari. Mentre le ultime notizie su Bremer sono quelle della riuscita dell’intervento chirurgico al quale il difensore brasiliano si è sottoposto nella giornata di oggi. In poche parole è un periodo nerissimo per la Juventus sotto questo aspetto e si spera solamente che la sfortuna possa passare in fretta. Perché in questo modo, davvero, non se ne può più.