Inter-Juventus, che batosta: quinquennale sul piatto

Inter-Juventus, che batosta. Lo scontro sul mercato tra nerazzurri e bianconeri potrebbe non iniziare nemmeno. C’è infatti chi è arrivato prima.

Alzi la mano colui che accoglie con soddisfazione la pausa del campionato per dare spazio alle nazionali. Interrompere il flusso emotivo della nostra Serie A è ritenuto da tanti tifosi un autentico schiaffo alla loro passione.

In Italia la nazionale azzurra ‘conta’ soltanto nelle grandi manifestazioni, Europei o Mondiali. Per il resto è una seccatura. In questo ‘buco’ emotivo ecco che arriva il mercato a cercare di dare consolazione a tifosi afflitti al solo pensiero dello stadio deserto nel prossimo fine settimana. Pertanto ciascuno cerca notizie sulla propria squadra del cuore, pronto persino a ‘bersi’ qualche fake news pur di combattere la delusione per lo stop forzato. Sul mercato, e sulle possibili – probabili operazioni delle nostre squadre non mancano certo notizie dettagliate. In queste settimane si sta facendo un gran parlare attorno ad un protagonista assoluto della prossima sessione estiva, il centravanti canadese del Lille, Jonathan David.

Inter-Juventus che batosta. La spunta il Barcellona

Jonathan David, classe 2000, statunitense di nascita ma di cittadinanza canadese, rappresenterà un obiettivo primario per numerosi club europei di primissima fascia durante l’estate 2025.

Il 30 giugno 2025, infatti, scadrà il suo contratto con il Lille e pertanto il centravanti della nazionale canadese potrà andar via a parametro zero. Nell’infinita lista di club papabili all’acquisto dell’attaccante, figurano anche la Juventus e l’Inter. Le notizie che ci arrivano dall’insider di mercato Ekrem Konur, non promettono, però, nulla di buono per le due società italiane. Accanto a loro, nella corsa a Jonathan David, possiamo trovare anche squadre quali Napoli, Manchester City, Arsenal, Manchester United e Tottenham. Per Ekrem Konur c’è però un club che si sta spingendo decisamente avanti: “Il Barcellona ha intenzione di offrire un contratto di 4-5 anni all’attaccante 24enne del Lille Jonathan David“. Il club blaugrana, guidato da Joan Laporta, non naviga certo nell’oro e l’opportunità di acquisire un grande attaccante a parametro zero ingolosisce i catalani. Per un parametro zero la differenza la farà tutta, o quasi, l’ingaggio a nove cifre che verrà proposto al canadese.

E qui Juventus ed Inter partono un po’ indietro. Chissà…