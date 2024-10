Lascia la Juventus per il Barcellona, Szczesny bis: chiusura lampo

Lascia la Juventus per il Barcellona. Un altro giocatore della Juventus è pronto a salutare Torino ed approdare in Catalogna con Szczesny.

Qualcosa si muove all’interno della Juventus e questa volta non riguarda esclusivamente il campo, i risultati e le polemiche arbitrali. A breve un altro giocatore della Juventus potrebbe lasciare la Continassa.

Il TAS di Losanna ora lo ha annunciato ufficialmente. La squalifica di Paul Pogba è stata ridotta da 4 anni a 18 mesi. Per il campione francese la gioia tanto attesa di ritornare presto su un campo di calcio. Da giocatore. E questo sarà possibile dal prossimo 11 marzo 2025. Il suo ritorno in campo non sarà, però, con la maglia della Juventus. La società bianconera, Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, la loro decisione l’hanno già presa da tempo. La definizione che entrambi hanno dato di Paul Pogba è stata la medesima: “E’ stato un grande giocatore, ma è fermo da tanto tempo“. In queste ore la dirigenza bianconera e l’entourage del campione francese si stanno parlando per giungere alla risoluzione del contratto. Paul Pogba è vincolato alla Juventus fino al 30 giugno 2026, con un ingaggio pari ai 8 milioni di euro netti. Questo prima della squalifica per doping. Da quel momento è al minimo di stipendio, 2mila euro mensili.

Pertanto il futuro del ‘Polpo’ sarà ben lontano da Torino. Ma forse non troppo lontano…

Lascia la Juventus per il Barcellona. Pogba insieme a Szczesny

Il futuro prossimo di Paul Pogba potrebbe essere in Spagna. Ne è convinto elgoldigital.com che parla di un Barcellona fortemente interessato al centrocampista francese.

Il tecnico dei blaugrana, Hans-Dieter Flick, ritiene che possa essere il centrocampista ideale per la sua zona mediana. L’opportunità di poterlo portare al Camp Nou a parametro zero rende l’idea particolarmente interessante per il club del presidente Joan Laporta. Il vero problema per il Barcellona potrebbe derivare dall’elevato ingaggio del calciatore francese. Il contratto sottoscritto con la Juventus non è più immaginabile anche perché il Barcellona è ben lungi dall’aver risolto i suoi problemi economico-finanziari. Da Barcellona rimangono comunque di buone nuove in arrivo da Torino. Per il resto occorrerà attendere ancora.