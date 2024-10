Salta la panchina di Serie A: è stato scelto Max Allegri

Salta la panchina di Serie A. Dopo la panchina della Roma, e l’addio di Daniele De Rossi, un’altra grande potrebbe decidere il cambio del tecnico.

Il calcio cambia repentinamente e, allo stesso tempo, cambiano le tradizionali ‘abitudini’. Solitamente, nel massimo campionato italiano, erano le panchine delle cosiddette ‘provinciali’ a saltare per prima.

Qualcosa sta evidentemente cambiando. Un club di prima fascia come la Roma ha esonerato, dopo soltanto quattro giornate, il tecnico al quale soltanto poche settimane prima ha proposto un rinnovo di contratto triennale. Saltato Daniele De Rossi, ecco arrivare sulla panchina giallorossa l’ex tecnico del Torino, Ivan Juric. Ora un altro club di prima fascia, anzi uno dei tre club più prestigiosi d’Italia, inizia seriamente ad interrogarsi sul futuro del suo tecnico. Il Milan e Paulo Fonseca sembrano, infatti, nuovamente distanti. Undici punti in classifica dopo sette giornate di campionato e zero punti dopo due gare, difficili, di Champions League, non sono comunque un percorso da Milan. La vittoria, meritata, nel derby contro l’Inter non può certo compensare un avvio di stagione così deficitario.

Salta la panchina di Serie A. Addio Fonseca, arriva Allegri

Una grande in difficoltà crea sempre interesse. Si cerca di analizzare i problemi che l’affliggono cercando poi di trovare, e dare, una soluzione.

Il giornalista Riccardo Trevisani, a Cronache di Spogliatoio, ha provato ad analizzare il momento della formazione rossonera aggiungendo quella che, a suo giudizio, sarebbe la soluzione migliore per risolvere tutti i problemi. Trevisani parte da un preciso assunto ovvero che “il Milan è una squadra che ha bisogno di qualcuno che lavori sulla difesa perché fa gol comunque“. Perché avendo Leao e Morata il gol prima o poi arriva. Occorre qualcuno che sistemi al meglio la difesa e in questo Massimiliano Allegri rappresenta una garanzia, anche se non dispone della celeberrima BBC, Barzagli, Bonucci, Chiellini. Trevisani ha poi chiosato: “Per sistemare il casino del Milan lo prendo, nelle difficoltà del Milan di oggi Allegri è una soluzione“. Consiglio per l’acquisto spedito da Riccardo Trevisani con ‘precisi’ destinatari: Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic.

Che sia davvero prossimo il ritorno in Serie A del tecnico livornese e del suo chiacchierato ‘cortomusismo’?