Vlahovic rifiuta il rinnovo: fulmine a ciel sereno Juventus

Vlahovic rifiuta il rinnovo: l’attaccante serbo avrebbe già fatto sapere alla Juventus l’intenzione di non rimodulare l’accordo

Si sta parlando molto nell’ultimo periodo del rinnovo contrattuale di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo della Juventus, che ha un accordo fino al 2026, ha soprattutto uno stipendio di 12milioni di euro all’anno: il giocatore più pagato della Serie A.

La società bianconera vorrebbe rivedere le cifre e anche la durata: più lungo il contratto negli anni e una rimodulazione dei soldi che il club deve versare sul conto corrente del giocatore. Si tratta, forse. O forse la questione è già chiusa, almeno queste sono le informazioni che, durante TiAmoCalciomercato, programma sul canale Youtube di calciomercato.it, ha dato il giornalista Marcello Chirico.

Vlahovic rifiuta il rinnovo: la situazione

Nel corso della trasmissione si parlava delle prestazioni di Dusan che sono un poco altalenanti. Certo, nelle ultime settimane ha trovato la porta con continuità ma nemmeno un mese fa era crisi. A Chirico è stato chiesto se la situazione contrattuale possa influire mentalmente sul giocatore: la risposta è stata lapidaria.

“Non incide, anche perché ha dato mandato al suo procuratore di dire che non accetta la proposta di rinnovo. Non penso sia questo il problema. I soldi li prendi, hai una carta intestata, hai firmato per la Juventus e quei soldi te li devono dare comunque”. Decisione presa, quindi, con Giuntoli che dovrà rivedere i suoi piani. Ma qual è, in poche parole, il problema di Vlahovic: “Caratterialmente è sempre agitato, sente il peso della maglia e della responsabilità” ha concluso Chirico. Se la situazione fosse questa, è evidente, infine, che la Juventus dovrà prendere una decisione importante nel merito: sappiamo che quella che percepisce il classe 2000 è una cifra sproporzionata rispetto a quelle che sono le idee societarie. E una cessione non sembra essere poi così lontana.