Infortunio Koopmeiners, la Juve ora trema: nuova ‘diagnosi’

Infortunio Koopmeiners, la Juve ora trema: ecco le ultime sulle condizioni dell’olandese che è uscito a fine primo tempo contro il Cagliari

C’è un po’ di preoccupazione, dentro la Juventus, per quelle che sono le condizioni di Koopmeiners. L’olandese, come sappiamo, è uscito alla fine del primo tempo contro il Cagliari. Una botta presa contro il Lipsia, che inizialmente non sembrava potesse dare problemi, si è rivelata più fastidiosa del previsto.

E oggi, intervenuto a A TiAmoCalciomercato, sul canale Youtube di Calciomercato.it, Emanuele Gamba di Repubblica ha svelato le condizioni di Koopmeiners verso la ripresa del campionato.

Infortunio Koopmeiners, le ultime

Il giornalista ha detto questo: “Lui ha presto questa botta a Lipsia che non sembrava fosse nulla di grave, ma contro il Cagliari dopo mezz’ora ha avuto dolore e ha iniziato a fare fatica a respirare. C’è una costola incrinata, tant’è che non è andato in nazionale. Adesso farà qualche giorno di riposo esi vedrà quando riprenderà ad allenarsi, ma quello che preoccupa sono i problemi respiratori. A ieri era considerato in forte dubbio per la ripresa del campionato. Visti tutti gli infortuni è un problema per la Juventus”.

Non c’è pace, in poche parole, per Thiago Motta. Che deve anche guardare a tutti questi stop per cercare di mettere una squadra competitiva per i prossimi impegni. Delicati e importanti. A partire da quello contro la Lazio alla ripresa, e continuando alla sfida in Champions League contro lo Stoccarda prima del super match contro l’Inter. Un trittico di partite terribili che la Juve potrebbe giocare assai incerottata. Soprattutto se nemmeno Koop sarà a disposizione. Una situazione, quindi, da monitorare giorno dopo giorno.