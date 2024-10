Lascia la Juve e vola da De Zerbi: manca solo l’ufficialità

Pronto a lasciare la Juventus per andare nella squadra francese, ad aspettarlo De Zerbi: i dettagli della situazione.

L’Olympique Marsiglia è pronto a sorprendere il mondo del calcio con un clamoroso colpo di mercato. Secondo quanto riportato dal giornalista francese ‘Malick Traoré’, il club francese sarebbe in trattativa avanzata per ingaggiare Paul Pogba, centrocampista della Juventus. Il nome del campione del mondo 2018 è tornato prepotentemente al centro delle voci di mercato, e il Marsiglia sembra deciso a puntare su di lui per rinforzare la propria rosa.

Paul Pogba ha vissuto mesi difficili alla Juventus, segnati da continui problemi fisici e da una recente sospensione per una presunta violazione delle norme antidoping. La situazione ha spinto il club bianconero a riflettere sul futuro del giocatore, con l’ipotesi di una separazione che appare sempre più concreta. L’Olympique Marsiglia, approfittando della situazione complicata, sarebbe pronto a offrire una via d’uscita al centrocampista francese, desideroso di rilanciarsi dopo un periodo travagliato.

Pogba riparte dal Marsiglia: vola da De Zerbi

Il Marsiglia, dopo un inizio di stagione altalenante in Ligue 1, è alla ricerca di un giocatore di caratura internazionale che possa dare una scossa alla squadra e aiutarla a competere ai massimi livelli. L’arrivo di Pogba non solo porterebbe qualità e esperienza, ma sarebbe anche un grande colpo mediatico per il club francese, che tornerebbe a far parlare di sé in tutta Europa.

Un aspetto cruciale di questa trattativa riguarda le condizioni fisiche di Pogba. Il centrocampista, pur essendo stato uno dei talenti più puri del calcio mondiale, ha faticato a mantenere la continuità a causa dei numerosi infortuni e adesso è fermo da parecchio tempo. Per l’Olympique Marsiglia, quindi, sarà fondamentale valutare attentamente il suo stato fisico e capire se può tornare a esprimersi ai livelli che lo hanno reso uno dei migliori centrocampisti del mondo.

Nonostante le incertezze, la trattativa sembra essere in una fase avanzata, e il Marsiglia pare disposto a fare un investimento importante per assicurarsi le prestazioni di Pogba. Se l’accordo dovesse andare in porto, il centrocampista francese tornerebbe in patria dopo l’esperienza alla Juventus e al Manchester United, con l’obiettivo di rilanciare la propria carriera e guidare l’OM verso traguardi ambiziosi. L’eventuale trasferimento di Paul Pogba all’Olympique Marsiglia rappresenterebbe uno dei colpi di mercato più sorprendenti, e gli occhi del calcio europeo sono ora puntati su questa trattativa che potrebbe cambiare il volto del club francese.