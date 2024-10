Theo Hernandez alla Juventus, clamoroso: piano diabolico di Giuntoli

Theo Hernandez alla Juventus: clamoroso Giuntoli. L’obiettivo del dirigente bianconero diventa l’esterno del Milan che potrebbe partire

Clamoroso Cristiano Giuntoli. La Juventus, secondo le informazioni che sono state riportate da SportMediaset, si potrebbe inserire per Theo Hernandez. Ma andiamo con ordine.

Allora: la situazione legata al rinnovo dell’esterno francese, che ha un contratto in scadenza nel 2026, nonostante quelle che sono state le parole di Ibrahimovic, che ha parlato di una cosa sotto controllo, con il club e il giocatore che sapevano che cosa volevano, potrebbe cambiare in breve tempo. A quanto pare, il Milan, vorrebbe rinnovare velocemente l’accordo per evitare che, la prossima estate, il cartellino del giocatore, valutato sui 50 milioni di euro, possa perdere di valore.

Theo Hernandez alla Juve: l’inserimento di Giuntoli

E in tutto questo ci sarebbero tanti club che stanno cercando di capire l’evolversi della trattativa tra i rossoneri e l’esterno difensivo. Dal Bayern Monaco, ad esempio, che potrebbe perdere Davies alla fine di questo campionato a parametro zero, passando per il Psg e finendo, anche, al Chelsea di Maresca. Insomma, le big europee sono abbastanza attente.

E, in tutto questo, sempre secondo la fonte citata prima, anche Giuntoli potrebbe inserirsi per quella che sarebbe una vera e propria operazione di disturbo. “Al momento non c’è un tentativo concreto, ma se non arriva nei prossimi mesi questo rinnovo la Juventus potrebbe irrompere entrando in scena” hanno spigato a SportMediaset. Non c’è una reale necessità e non c’è nemmeno l’obbligo di muoversi in breve tempo perché Cambiaso a sinistra dà ampie garanzie: ma avere Theo da un lato, e Andrea dall’altro visto che può giocare tranquillamente anche dall’altra parte del campo, è un’idea che stuzzica Giuntoli.