Blitz a Roma di Giuntoli: poker Juventus, formazione stravolta

Adesso Giuntoli ha già una lista dei possibili rinforzi. Ecco i nomi in agenda del direttore sportivo della Juventus: i dettagli.

Questa sera, lo Stadio Olimpico sarà teatro di un importante incontro tra Italia e Belgio, ma sugli spalti, oltre ai tifosi, ci sarà un osservatore d’eccezione: Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus. Il dirigente bianconero sarà presente per tenere d’occhio alcuni profili interessanti della squadra ospite, con l’obiettivo di rafforzare la rosa nel prossimo futuro.

Il primo nome sulla lista è quello di Lois Openda, attaccante del Lipsia e già protagonista della scorsa stagione con ben 28 gol. Prima punta dotata di grande forza fisica e capacità di svariare su tutto il fronte d’attacco, Openda si è confermato anche in questa stagione con 5 reti in Bundesliga. Tuttavia, il costo dell’operazione potrebbe rappresentare un ostacolo: i tedeschi lo hanno acquistato per 42 milioni di euro, cifra che lo rende l’acquisto più costoso nella storia del club. Giuntoli, però, non esclude alcuna possibilità e continua a monitorare il talento belga con grande attenzione.

Giuntoli ha già stilato la lista: Openda, Lukebakio, Debast e Faes

Un altro profilo che piace molto alla Juventus è quello di Dodi Lukebakio, attualmente in forza al Siviglia. Già seguito dai bianconeri in passato, Lukebakio è un giocatore duttile e rapido, capace di fare l’esterno, la seconda punta o addirittura il trequartista. Veloce e abile sia nel dribbling che nel gioco aereo, rappresenta una soluzione interessante per aumentare la qualità offensiva della squadra di Thiago Motta, soprattutto per la sua versatilità in campo.

Giuntoli non si ferma però solo all’attacco. Il reparto difensivo è un altro settore che la Juventus intende rinforzare, e due nomi spiccano tra le opzioni belghe. Il primo è Zeno Debast, giovane difensore dello Sporting CP. Con il suo fisico imponente, Debast può giocare sia come centrale che come terzino, rendendolo una pedina versatile per la retroguardia. La sua crescita costante lo ha reso uno dei talenti difensivi più promettenti del Belgio.

L’altro nome è quello di Wout Faes, attualmente al Leicester City. Centrale difensivo solido e esperto, Faes ha già dimostrato le sue qualità sia in Premier League che con la maglia della nazionale. Il suo profilo potrebbe essere quello ideale per dare maggiore esperienza e solidità alla difesa juventina, soprattutto in ottica di competizioni europee. Con quattro obiettivi di alto livello, il blitz di Giuntoli all’Olimpico potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro del mercato bianconero. La Juventus è alla ricerca di rinforzi in ogni reparto e, con la sessione invernale ormai vicina, i profili osservati stasera potrebbero presto diventare più di semplici voci di mercato.