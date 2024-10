Calciomercato Juventus, Thiago Motta ha scelto lui: erede Bremer da sballo

A diverse settimane dall’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, la Juventus sta studiando le prossime mosse per non farsi trovare impreparata. I dettagli

Archiviato il deludente pareggio casalingo contro il Cagliari, la Juventus è chiamata immediatamente a voltare pagina. La fine della sosta delle Nazionali coinciderà con l’inizio di un vero e proprio tour de force per i bianconeri, attesi da molti impegni ufficiali tra campionato e Champions League. Alla luce del recente infortunio accorso a Gleison Bremer, però, la ‘Vecchia Signora’ sta muovendo passi concreti anche in vista del prossimo mercato di riparazione.

La rottura del crociato del difensore brasiliano pone infatti seri interrogativi. Sebbene Cristiano Giuntoli abbia escluso la possibilità di virare con decisione su profili low cost nell’immediato, il football director della Juventus ha cominciato a tastare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui esaudire le richieste di Thiago Motta a gennaio. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, nelle ultime ore avrebbe preso quota la candidatura di Milan Skriniar. Il centrale polacco in forza al Psg, che ha recentemente dichiarato di voler giocare di più, rappresenta un’opzione ventilata con attenzione dalle parti di Torino. Nonostante il ricco contratto che lega l’ex centrale dell’Inter al Psg, infatti, non è escluso che l’operazione possa essere imbastita in prestito secco, con Skriniar che a quel punto sarebbe chiamato ad abbassarsi l’ingaggio. La Juventus vigila con attenzione: pur non avendo ancora affondato il colpo, la pista che porta a Skriniar ingolosisce e non poco dalle parti della Continassa. Staremo a vedere se tutto questo si tradurrà in un assalto concreto.