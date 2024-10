Dal numero 10 al pupillo di Giuntoli: nuovo colpo Juve tricolore

Calciomercato Juventus: dal prossimo “numero 10” al pupillo di Giuntoli. Ecco il colpo che i bianconeri possono fare per il tricolore

Mancano poco meno di tre mesi alla riapertura del mercato: gennaio, per tutti noi, sembra lontano, ma per i dirigenti bianconeri è assai vicino. Si iniziano infatti a preparare le possibili mosse da fare nel momento in cui ci sarà la possibilità di mettere dei tasselli in rosa. Soprattutto in attacco, Motta, ha bisogno di qualcuno.

Ma non solo, anche in difesa, dopo lo stop di Bremer che gli ha fatto chiudere con largo anticipo questa stagione. E secondo le informazioni che sono state riportate da Fabiana Della Valle, giornalista della Gazzetta dello Sport, le idee nella testa del direttore dell’area tecnica della Juventus ci sono. E sono anche belle importanti. Nel video pubblicato sul proprio canale Youtube, la giornalista che segue da vicino le vicende bianconere, ha detto questo.

Calciomercato Juventus, ecco i colpi di Giuntoli

“Per rinforzare il reparto offensivo della Juventus a gennaio ci sono delle idee, Giuntoli si sta guardando intorno e gli piace il ‘Made In Italy’. Il pallino del direttore tecnico, condiviso anche da Thiago Motta, è Raspadori, che non sta trovando spazio nel Napoli. Un altro nome è quello di Lucca dell’Udinese, già sondato in passato dai bianconeri. Occhio infine a Maldini, spuntato a sorpresa nelle ultime ore. Il ragazzo ha un contratto valido fino al 2026 con il Monza, ma il rapporto tra le due società è buono”.

Insomma, si guarda al presente ma anche al futuro, con Maldini che è quell’elemento in grado di giocare dietro le punte, come un numero 10 vecchio stampo. Lo stesso di Yildiz a dire il vero, ma quando di mezzo c’è la qualità è sempre meglio averne in abbondanza che di meno.