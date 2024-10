Juventus, infortunio Koopmeiners: UFFICIALE, c’è frattura

Juventus, infortunio Koopmeiners: ufficiale, per il giocatore olandese c’è la frattura. Ecco il comunicato del club bianconero

Questa mattina Koopmeiners si è sottoposto a degli accertamenti al J|Medical dopo aver saltato il raduno della nazionale. E pochi istanti fa la Juventus ha diramato un comunicato stampa con la situazione del giocatore.

“Teun Koopmeiners, a seguito del perdurare della sintomatologia dolorosa accusata al termine del primo tempo della partita contro il Cagliari, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la presenza di una frattura leggermente lussata della seconda costola anteriore destra. Il giocatore verrà sottoposto alla terapia appropriata e il suo recupero sarà valutato in base ai sintomi”. Insomma, il rischio che possa realmente saltare le prossime partite dei bianconeri, sia in campionato (Lazio e Inter), che in Champions League (Stoccarda) è altissimo.