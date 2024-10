Max Allegri, gli ha apposto la firma: follia UFFICIALE

Max Allegri. Il nome dell’ex tecnico della Juve non smette mai di apparire sulle prime pagine dei giornali sportivi. Questa volta, però, sorprende il motivo.

Anche chi non lo ama per il suo modo di intendere il calcio, non può negare quanto Massimiliano Allegri sia un personaggio umanamente coinvolgente. Simpatico, ironico, amante della vita e di tutti i piaceri che questa può regalare.

Così come nessuno può negare quanto Massimiliano Allegri manchi a questa Serie A. Conte, Motta, Inzaghi, Gasperini sembrano non bastare. Manca ‘il livornese’ capace di far ‘inalberare’ i critici più pacati, ma anche l’unico in grado di scatenare ‘guerre ideologiche’ su quale sia la maniera migliore di giocare al calcio. Manca a tal punto che soltanto dopo sette giornate di campionato sono già almeno un paio le società che hanno pensato, o starebbero pensando, di affidare le proprie formazioni all’ex Juve ed al suo canonico cortomusismo.

Quanto Massimiliano Allegri sia ‘personaggio’ a 360° ce lo racconta poi anche la cronaca quotidiana.

Max Allegri, gli ha apposto la firma. Il sogno è realtà

La storia prende avvio da Roma, dall’Università La Sapienza. Il tempo di imboccare l’autostrada e dirigersi verso la Toscana. Il navigatore indica a chiare lettere la meta finale: Livorno.

Massimo ha 23 anni, si è laureato alla Sapienza ed ha dedicato la sua tesi a Massimiliano Allegri, come ripotato da m.corrieredellosport.it. “A luglio di quest’anno mi sono laureato in comunicazione pubblica e d’impresa alla Sapienza di Roma e ho dedicato la tesi al vostro grande concittadino. Per me è stato l’esempio di signorilità e duro lavoro più grande che ho ed in questi anni sono cresciuto insieme a lui”. Per il giovane l’ex tecnico della Juventus ha rappresentato, nella maniera migliore, il tema della resilienza da lui affrontato nella sua tesi. Un tecnico, che pur tra le mille difficoltà di natura esterna che hanno condizionato il suo ultimo anno in bianconero, è riuscito comunque a raggiungere gli obiettivi prefissati, ovvero la qualificazione alla Champions League e la vittoria in Coppa Italia. Come annunciato su Facebook, Massimo è ora a Livorno con la sua tesi sotto il braccio. Vuole incontrare Max Allegri e fargli apporre il desiderato autografo in calce alla sua composizione.

Per Massimo il più bel regalo di Laurea. Auguri!