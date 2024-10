Calciomercato Juventus, sostituto Bremer in Serie A: blitz allo stadio

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono alla ricerca di un difensore per sostituire il brasiliano. Blitz in Serie A per il colpo

L’infortunio di Bremer ha palesato un bel problema a Giuntoli, che nella prossima sessione di mercato dovrà prendere un difensore.

Da Kiwior a Skriniar, passando per diversi altri nomi. Al momento, secondo le indiscrezioni dei giornali, sono questi quelli che girano dalle parti della Continassa. Anche se, TuttoSport in edicola questa mattina, ne spara un altro che sarebbe già stato monitorato da vicino dai dirigenti bianconeri. Un colpo in Serie A, senza andare a girare all’estero.

Calciomercato Juventus, c’è Ismajli

Il profilo è quello di Ardian Ismajli dell’Empoli che sta scaldando diversi posti nelle gerarchie di Giuntoli. “Il giocatore – si legge – infatti avrebbe un identikit perfetto: carta di identità simile a quella degli acquisti estivi per il 28enne di Majac. Da tempo nei radar degli scout bianconeri. Emissari di Giuntoli sono stati visti all’Olimpico in occasione di Lazio-Empoli recentemente e con particolare attenzione verrà monitorato il suo impiego, questa sera, in occasione di Repubblica Ceca-Albania, in quel di Praga”.

Insomma, il colpo in Serie A con annessi blitz in diversi stadi per vederlo da vicino: come si muove, quello che potrebbe dare sia in fase difensiva sia in fase d’impostazione. Un quadro generale per capire l’effettiva possibilità di un innesto in una squadra che punta a tornare a vincere in Italia e che spera, e deve, cercare di andare avanti il più possibile in Europa. Ismajli, quindi, è un altro nome da tenere sotto stretta osservazione.