Generazione Z al potere: la Juventus pesca il nuovo Vlahovic. Ecco chi hanno nel mirino i bianconeri. Un centravanti di prospettiva

In casa Juventus si guarda al futuro. Com’è giusto che sia. Si cercano quegli elementi che possono, in qualche modo, aiutare il club nei prossimi anni.

Lo abbiamo visto anche in queste prime sette giornate: Thiago Motta, senza nessuna paura, ha lanciato diversi calciatori giovanissimi dimostrando soprattutto di averci visto giusto. Gli esempi più lampanti, ovviamente, sono quelli di Savona e Mbangula: il primo ha segnato contro il Verona alla seconda giornata; il secondo invece è stato l’autore, contro il Como al debutto, della prima rete stagione della squadra bianconera. Sì, Motta ci ha visto giusto.

Calciomercato Juventus, occhi su Ekhator

E non si ferma qui la voglia della Juve di cercare giovani per il futuro. Secondo le informazioni che sono state riportato da Mirko Di Natale, Giuntoli ha messo nel mirino un giovanissimo calciatore della massima serie, un attaccante che potrebbe tornare comodo in futuro.

Il nome è quello di Jeff Ekhator, un promettente centravanti di 17 anni che si sta mettendo in evidenza con la maglia del Genoa. Vedremo se la Juve lo terrà d’occhio nei prossimi mesi, e se deciderà ovviamente di affondare il colpo.