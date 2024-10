Recupero lampo Koopmeiners: piano speciale per Juventus-Lazio

Recupero lampo Koopmeiners, dopo le visite di ieri l’ufficialità dell’infortunio. Ma alla Continassa hanno già un piano per la Lazio

La parola d’ordine è prudenza, dentro la Continassa, dopo l’infortunio a Koopmeiners rimediato contro il Lipsia che poi lo ha costretto a uscire dopo 45minuti contro il Cagliari.

Ieri, il giocatore olandese, che ha lasciato come sappiamo il ritiro della nazionale per tornare a Torino, è stato sottoposto a degli esami al J|Medical che hanno evidenziato dei problemi alle costole. Insomma, la sensazione, al momento, è quella che possa saltare almeno la gara contro la Lazio in programma alla fine del prossimo fine settimana dopo la pausa per le nazionali. Ma secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, le cose potrebbero anche andare in maniera diversa.

Recupero lampo Koopmeiners, il piano della Juventus

“Si pensa – si legge – comunque a una speciale “armatura” che consenta all’olandese, salvo eccessivo dolore, di poter giocare già con la Lazio almeno una parte di partita. Un anno fa un infortunio simile toccò a Locatelli proprio in occasione della sosta con la nazionale, alla ripresa Manuel sempre grazie a un armatura costituita da un giubbotto speciale a protezione riuscì a giocare 29 minuti contro l’Inter alla ripresa”.

Insomma, il piano è partito e chissà che non possa portare alla presenza di Koop contro la squadra di Baroni. Anche perché, Motta, non è che sia proprio pieno di uomini da schierare lì davanti: mancheranno Conceicao, squalificato, e Nico Gonzalez, infortunato. E dovranno essere valutate anche le condizioni di Weah che, comunque, dovrebbe rimanere ancora fuori. Una situazione quindi di totale emergenza che potrebbe portare ad un’accelerazione, senza correre troppi rischi comunque, con Koopmeiners.