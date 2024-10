Il pupillo di Motta al Real Madrid: premio e risposta da urlo

Il pupillo di Motta al Real Madrid. Ecco però la risposta della Juventus alle indiscrezioni di mercato. Si merita un premio clamoroso

Sicuramente è uno dei migliori di questo avvio di stagione: sicuramente è uno dei migliori anche in nazionale. Non solo per il gol contro il Belgio ma anche per quello che mette in campo: corsa, grinta, qualità e una grande abnegazione in tutte le zone dove viene impiegato.

Il nome ve lo diciamo anche se siamo convinti non ne avreste avuto bisogno neppure se non avessimo scritto del gol con la maglia azzurra addosso: le caratteristiche di Andrea Cambiaso le conosciamo tutti e stanno venendo fuori in maniera importante. Se n’è accorto, ma non è nemmeno la prima volta che se ne parla, anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti che potrebbe tornare all’assalto nei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, su Cambiaso il Real Madrid

Il jolly della Juventus conquista tutti, scrive TuttoSport in edicola questa mattina. E, il tecnico italiano che guida i Blancos, lo avrebbe messo come alternativa ad Alexander-Arnold nell’ottica di un sostituto di Carvajal che dopo il terrificante infortunio al ginocchio ha chiuso in anticipo la propria stagione.

Il Real lo vorrebbe già nel prossimo mese di gennaio, ma Giuntoli ha totalmente alzato un muro: Cambiaso non si tocca. Anche perché dentro il cuore ha un sogno, che è quello di diventare il capitano della Juventus nei prossimi anni. Quindi un amore che dovrebbe, potrebbe, continuare anche nei prossimi anni. A meno che, ovviamente, non arrivi una proposta davvero indecente, pensiamo noi, quella che nessun dirigente con un po’ di sale in zucca potrebbe rifiutare. Ma non è compito nostro questo, e non sappiamo effettivamente quanto il cartellino di Cambiaso potrebbe costare al momento.