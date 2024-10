Maxi incrocio con il grande ex: Giuntoli ‘stana’ il Napoli, doppietta Juventus

Maxi incrocio con il grande ex. La Juventus approfitta della pausa per le nazionali per riordinare le idee anche in vista del mercato di gennaio.

La sosta è quanto mai gradita in casa Juventus. La situazione non è delle più brillanti, quasi che la notte magica di Lipsia abbia lasciato dietro di sé una scia di negatività.

Infortuni in serie, risultati ed espulsioni non hanno di certo rallegrato lo spirito di Thiago Motta e Cristiano Giuntoli. Sono soprattutto gli infortuni a destare preoccupazione. Soprattutto la perdita di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano rappresentava la testata d’angolo delle difesa bianconera ed ora occorrerà trovare un degno sostituto. A questo sta lavorando Cristiano Giuntoli. Gennaio sarà il momento giusto ma già da ora si valutano possibili obiettivi. Tra questi vi è una vecchia conoscenza del calcio italiano: Milan Skriniar, difensore slovacco, classe 1995, ex Inter ed ora in forza al PSG.

Maxi incrocio con il grande ex. Giuntoli piazza il colpo

Milan Skriniar vuole lasciare il PSG. Il tecnico dei parigini, Luis Enrique, non sembra apprezzare il difensore centrale slovacco. Per l’ex Inter è arrivato il momento di andar via.

La Juventus segue con molta attenzione la vicenda legata al difensore, ma su Milan Skriniar c’è anche il Napoli di Antonio Conte. Il Napoli ha già provato in estate a prendere il difensore slovacco. Ora la società partenopea sembra abbia intenzione di riprovare nella sessione invernale di gennaio. Cristiano Giuntoli contro il suo Napoli, Antonio Conte contro la sua Juventus. A gennaio la partita con la società partenopea potrebbe essere doppia. Sul tavolo non soltanto Milan Skriniar ma anche Giacomo Raspadori, classe 2000. attaccante che il direttore tecnico bianconero vorrebbe portare a Torino per sostituire l’infortunato Arek Milik. L’attaccante azzurro intende lasciare Napoli e la Juventus potrebbe essere un’opzione importante. Aurelio De Laurentiis permettendo…