Nuovo attaccante dalla Liga: la Juventus brucia tutti sul tempo

Nuovo attaccante dalla Liga, la Juventus brucia tutti. Ecco di chi si tratta. La nuova opzione fa impazzire Giuntoli.

La Juventus sta valutando attentamente diverse opzioni, che spingono la dirigenza a cercare soluzioni rapide per rinforzare alcuni reparti della squadra. Uno dei settori sotto la lente d’ingrandimento è l’attacco, e Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area sportiva, ha messo nel mirino un nome interessante: Dodi Lukébakio, attaccante del Siviglia.

Lukébakio, ala destra capace di giocare in diverse posizioni offensive, ha avuto un impatto positivo con la squadra andalusa, segnando 3 gol nelle prime 9 partite della stagione. Sotto la guida di Garcia Pimienta, si è distinto come uno dei protagonisti della formazione spagnola, attirando l’interesse di diversi club, tra cui la Juventus.

Lukébakio per l’attacco: il nuovo gioiello dalla Liga

Il Siviglia, nonostante la qualità della sua rosa, vive un momento delicato dal punto di vista economico, situazione che potrebbe favorire la Juventus. Il club spagnolo ha infatti bisogno di liquidità, e il belga, acquistato dall’Hertha Berlino nell’estate del 2023 per circa 10 milioni di euro, potrebbe partire per una cifra simile o poco superiore.

La Juventus sta monitorando attentamente la situazione, consapevole che il contratto di Lukébakio con il Siviglia scade solo nel 2028, ma pronta a sfruttare eventuali aperture. La possibilità di acquisire un calciatore dal profilo internazionale e in un momento di buona forma per una cifra accessibile rappresenta una grande occasione per i bianconeri.

Giuntoli e il suo staff avrebbero intensificato i contatti e le osservazioni sull’attaccante belga, con l’intenzione di chiudere l’operazione già nel mercato di gennaio. L’arrivo di Lukébakio sarebbe un rinforzo importante per la squadra di Thiago Motta, che sta cercando alternative valide per garantire maggiore imprevedibilità e pericolosità al reparto offensivo. La partenza di Lukébakio rappresenterebbe un duro colpo per il Siviglia a livello sportivo, ma le necessità finanziarie della squadra andalusa potrebbero prevalere. Non va dimenticato che già la scorsa estate il club aveva provato a cederlo, approfittando delle sue prestazioni positive, ma senza trovare l’accordo giusto. La Juventus, in cerca di soluzioni immediate per risalire in classifica e competere ai massimi livelli, potrebbe dunque sferrare l’attacco decisivo nelle prossime settimane.