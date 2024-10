Scelto il nuovo commissario tecnico: colpo di scena Allegri

Colpo di scena Allegri. Le notizie riguardanti il tecnico ex Juve iniziano ad essere sempre più insistenti e portano sempre alla stessa destinazione.

Il mondo del calcio vive di voci che circolano continuamente, velocemente e che spesso, altrettanto repentinamente si spengono. Spesso, non sempre.

Così come non sempre si parla dei commissari tecnici delle nazionali se non quando c’è aria di cambiamento. Aria di cambiamento che si respira, già da un po’, all’interno di una delle nazionali più prestigiose del mondo: l’Inghilterra. I Leoni inglesi hanno da poco concluso il lungo ciclo caratterizzato dalla gestione di Gareth Southgate. Dopo l’addio del commissario tecnico due volte sconfitto nelle ultime due edizioni dei campionati europei, la nazionale inglese è temporaneamente sotto la guida di Lee Carsley, allenatore proveniente dalla Nazionale Under 21. Un impiego a tempo determinato quello di Lee Carsley dal momento che l’Inghilterra è alla ricerca di un nuovo commissario tecnico. Tra i papabili è filtrato anche il nome di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, in scadenza di contratto con Cityzens a giugno 2025.

Colpo di scena Allegri. Porte aperte al Manchester

Da tempo è iniziata la ricerca del ‘vero’ nome del nuovo commissario tecnico dei Leoni d’Inghilterra. Dalla Germania, Christian Falk, ha lanciato un nuovo nome ‘papabile’ per la prestigiosa panchina.

La notizia di Christian Falk rivela come: “Thomas Tuchel è in trattativa per il posto di allenatore della nazionale inglese“, indiscrezione che interessa i tifosi inglesi ma che potrebbe avere importanti ‘effetti collaterali’ in Italia. Thomas Tuchel era infatti un tecnico seguito dal Manchester United per il post-ten Hag ed il suo possibile approdo sulla panchina della nazionale inglese spalancherebbe, ulteriormente, le porte dei Red Devils a Massimiliano Allegri. Le voci che ‘annunciano’ il tecnico ex Juve oltre Manica, direzione Manchester, sponda United, si fanno sempre più frequenti.

Massimiliano Allegri più volte ha ricordato di aver preso lazioni l’inglese. Si avvicina il momento di mettere in pratica quanto appreso.