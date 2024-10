Vlahovic ci mette la firma: accordo lampo con la Juventus per il rinnovo contrattuale. Ecco quando si chiuderà la questione

Sì, le cose possono cambiare velocemente. Da un momento all’altro, o in poche settimane. E se fino a qualche giorno fa le notizie dicevamo di un Vlahovic non intenzionato a rinnovare il contratto con la Juventus, almeno alle cifre al ribasso che Giuntoli vorrebbe mettere sul piatto, le informazioni che arrivano questa mattina vanno tutte verso un’altra direzione.

Vanno verso la direzione della fumata bianca. Vanno verso un prolungamento del matrimonio tra la Juventus e il giocatore con lo stesso che vorrebbe chiudere la questione anche in maniera abbastanza veloce. Informazioni che andiamo a leggere insieme e che arrivano direttamente da Giovanni Albanese, giornalista de La Gazzetta dello Sport che segue da vicini le dinamiche bianconere.

Vlahovic Juve, ci siamo: ecco quando firma

“Dusan Vlahovic è intenzionato a rinnovare il contratto con la Juventus – ha scritto Albanese sul proprio profilo X -: la fumata bianca può arrivare entro la fine del 2024“. Insomma, pochi mesi di attesa, forse, prima di chiudere in maniera definitiva la questione e siglare un accordo con il classe 2000 serbo che potrebbe essere il centravanti titolare dei piemontesi per molti anni.

Non si conoscono le cifre, ovvio, che comunque come sappiamo potrebbero essere al ribasso. Vlahovic al momento prende 12milioni di euro all’anno che sono una montagna di soldi che lo fanno, anche, il giocatore più pagato della Serie A. Magari si potrebbe accontentare di qualcosa in meno con un accordo più lungo nel tempo. Insomma, la sensazione è che comunque si arriverà alla fumata bianca. E magari potrebbe arrivare molto presto e molto prima del previsto. Un matrimonio che senza ombra di dubbio deve continuare.