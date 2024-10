Calciomercato Juventus, missione top secret: si chiude a 80 milioni

Missione top secret per la Juventus. Un operazione da 80 milioni di euro. I dettagli della situazione relativa ai costi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus dovrà affrontare un notevole impegno finanziario per il futuro, con più di 80 milioni di euro destinati al riscatto di giocatori arrivati in prestito con obbligo di acquisto. Il club bianconero, che negli ultimi anni ha fatto ricorso al mercato dei prestiti per mantenere competitività e contenere i costi immediati, dovrà ora fare i conti con le conseguenze economiche di queste operazioni.

Tra i nomi principali spicca quello di Nico Gonzalez, arrivato a Torino con l’obbligo di riscatto. Per il giovane talento argentino, la Juventus dovrà versare una cifra di circa 25 milioni di euro. Gonzalez si è subito messo in mostra per le sue qualità tecniche e la sua versatilità tattica, diventando uno dei punti fermi della squadra di Thiago Motta. Il club bianconero ha puntato forte su di lui, considerando l’investimento un tassello importante per il futuro della squadra.

80 milioni di euro per i riscatti: Giuntoli chiude le operazioni

Anche Michele Di Gregorio, arrivato dal Monza con un obbligo di riscatto fissato a 13,5 milioni di euro, rappresenta una spesa significativa per la Juventus. Il portiere italiano è stato scelto come potenziale erede a lungo termine della porta bianconera, e il club confida nelle sue capacità di crescita per consolidare il reparto difensivo.

Una delle situazioni più delicate riguarda invece Francisco Conceição, arrivato in prestito secco dal Porto. Sebbene non ci sia un obbligo di riscatto formale nel contratto, esiste una sorta di gentlemen agreement tra i due club. La Juventus, secondo le indiscrezioni, dovrebbe completare l’acquisto del talentuoso esterno offensivo per una cifra attorno ai 30 milioni di euro. Conceição ha mostrato sprazzi del suo enorme potenziale, e la società vede in lui un prospetto importante su cui puntare a lungo termine.

Infine, Pierre Kalulu, arrivato dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto, rappresenta un altro investimento potenziale. La cifra per riscattare il difensore francese si aggira attorno ai 14 milioni di euro. Kalulu è un giocatore che, grazie alla sua duttilità, può coprire più ruoli in difesa, e la Juventus sta valutando con attenzione la possibilità di confermarlo nel proprio organico. Il totale di questi riscatti porterebbe quindi la spesa complessiva a superare gli 80 milioni di euro, una cifra importante che la Juventus dovrà gestire con oculatezza. Il club è impegnato in un piano di ristrutturazione finanziaria dopo gli ultimi anni turbolenti, e la gestione di questi investimenti sarà cruciale per garantire competitività senza compromettere l’equilibrio economico.