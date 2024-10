Juventus al tavolo della rivale Scudetto: Giuntoli non crede ai suoi occhi

L’ultima suggestione incanta i tifosi, ecco di chi si tratterebbe. Tutti i dettagli della potenziale trattativa.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe messo nel mirino Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, come possibile rinforzo per gennaio. L’obiettivo della dirigenza bianconera sarebbe quello di affiancare un profilo giovane e versatile a Dusan Vlahovic, con l’intento di aumentare le opzioni offensive a disposizione di Thiago Motta.

Non è un segreto che Raspadori sia da tempo apprezzato anche da Thiago Motta, attuale tecnico della Juventus, che avrebbe voluto portarlo con sé già al Bologna. Tuttavia, sembra che con la Juventus abbia fatto un tentativo più concreto in ottica mercato invernale.

Raspadori come vice Vlahovic: colpo a gennaio

Il Napoli, però, ha risposto negativamente alla richiesta dei bianconeri. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha chiuso ogni possibilità di una trattativa per due motivi principali. Il primo riguarda la formula del trasferimento: il club partenopeo non intende cedere Raspadori in prestito, formula gradita alla Juventus. Il secondo motivo, e forse il più importante, è che De Laurentiis non vuole rinforzare una diretta concorrente nella lotta per i posti di vertice in Serie A. Cedere Raspadori a una squadra come la Juventus, infatti, sarebbe visto come un vantaggio strategico per i bianconeri, una possibilità che il presidente del Napoli non è disposto a concedere.

Resta dunque da capire come si evolverà la situazione in vista del mercato di gennaio, con la Juventus che potrebbe dover cercare altrove il vice-Vlahovic. Nel frattempo, il Napoli conferma la sua intenzione di tenere Raspadori al centro del proprio progetto.

La situazione attorno a Giacomo Raspadori e il suo possibile trasferimento alla Juventus si inserisce in un contesto di mercato particolarmente complesso. Da un lato, la Juventus sta cercando alternative valide per rinforzare l’attacco. Un profilo come quello di Raspadori, capace di giocare sia come punta che come trequartista, offrirebbe al tecnico Thiago Motta maggiore flessibilità tattica, garantendo copertura in caso di emergenze.