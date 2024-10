Juventus, ritorna subito a Torino: comunicato UFFICIALE

Juventus, ritorna subito a Torino. Sono gli ultimi giorni dedicati alle nazionali, ma qualcuno rientrerà in anticipo rispetto al previsto.

La sosta per le nazionali sta per finire e tra poco sarà nuovamente campionato. Dopo il maldigerito pareggio contro il Cagliari all’Allianz Stadium salirà la Lazio di Marco Baroni.

Un impegno delicato che la formazione bianconera non può permettersi di pareggiare per non correre il rischio di staccarsi troppo dalla vetta della classifica e da chi già la precede, come il Napoli e l’Inter. Thiago Motta fa la conta degli abili ed arruolati. E più di qualcuno risulterà assente. In attesa del mercato di gennaio dove si proverà a porre rimedio all’emergenza, il tecnico italo brasiliano proverà a fare di necessità virtù. Ma dato che la speranza è sempre l’ultima a morire, una buona notizia è arrivata alla Continassa.

Juventus, ritorna subito a Torino. E’ ufficiale

Nella sfida che ha visto gli Stati Uniti affrontare Panama, il commissario tecnico degli USA, Mauricio Pochettino, ha deciso di lasciare in panchina Weston McKennie poiché il centrocampista della Juventus è arrivato in ritiro in non perfette condizioni fisiche.

Prima della gara amichevole in Messico, è arrivato il comunicato ufficiale che recita:

“Dopo la vittoria per 2-0 degli USA contro Panama nella prima partita sotto la guida del nuovo allenatore della nazionale maschile degli Stati Uniti Mauricio Pochettino, cinque giocatori stanno lasciando il ritiro mentre la squadra si dirige a Guadalajara per una rara amichevole in Messico. Nessun altro giocatore verrà aggiunto al roster.

Dopo aver giocato un numero significativo di minuti nell’ultimo mese per la nazionale statunitense e l’AC Milan, Christian Pulisic è stato rilasciato e riportato al suo club per la gestione del carico. Marlon Fossey, Weston McKennie, Ricardo Pepi e Zack Steffen hanno lievi infortuni e torneranno ai loro club per ulteriori valutazioni e cure“.