Nuovo bomber Juventus, fuori due: il club ha chiuso la porta

Nuovo bomber Juventus. Accanto al nome di chi dovrà sostituire Gleison Bremer, il direttore tecnico bianconero cerca un attaccante da affiancare a Vlahovic.

Gleison Bremer, ma non soltanto. La sessione invernale di mercato sarà un passaggio inevitabile, ed indispensabile, per la Juventus. Cristiano Giuntoli ha due caselle desolatamente vuote. Due ‘buchi’ straordinariamente importanti all’interno della rosa di Thiago Motta. Da riempire assolutamente.

Si potrebbero definire un buco nuovo ed uno vecchio. Il crack al ginocchio subito da Gleison Bremer a Lipsia è stato la sorpresa più sgradevole cui però, occorrerà mettere mano con l’ingresso di un altro difensore. Il buco riguardante un nuovo attaccante da inserire in organico non è una novità assoluta in casa Juventus dal momento che la cessione di Moise Kean, aveva già reso indispensabile un nuovo ingresso nel reparto offensivo. Le vicende di mercato hanno poi portato altrove, ma l’infinito infortunio di Arek Milik ha aggravato ulteriormente la situazione.

Nuovo bomber Juventus. In arrivo altri due no

Cristiano Giuntoli corre ai ripari. Ed il mercato di riparazione di gennaio è la sede giusta per tentare di risolvere, almeno in parte, l’emergenza bianconera.

Il direttore tecnico bianconero scandaglia il mercato e secondo quanto risulta a teamtalk.com, gli occhi di Giuntoli si sarebbero posati su due attaccanti dell‘Everton, la società appena acquistata dalla famiglia Friedkin, già proprietaria dell’AS Roma. Dominic Nathaniel Calvert-Lewin, classe 1997, attaccante inglese e Beto, classe 1998, attaccante portoghese naturalizzato guineense, sono i due prospetti seguiti dalla Juventus. L’Everton, però, non ha intenzione di cedere nessuno dei due attaccanti. Per quanto riguarda la situazione contrattuale di Calvert-Lewin, il cui contratto con i Blues di Liverpool andrà a scadere al termine della stagione in corso, il club inglese è deciso a presentare al suo attaccante una proposta di rinnovo contrattuale prima che abbia inizio la sessione di mercato di gennaio.

Al momento, quindi, da Liverpool, sponda Everton, le porte sembrano sbarrate ai desiderata di Cristiano Giuntoli. Quale il prossimo obiettivo?